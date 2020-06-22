BÜ’ye, Bilgi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi için onay

YÖK tarafından Bingöl Üniversitesi bünyesinde “Bilgi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi” (BÜBİNTTO) kurulması için onay verildiği bildirildi.

Çalışma sayesinde sanayicilerin üniversite destekli ArGe çalışmaları taleplerini daha etkin ve planlı bir şekilde gerçekleştirebileceklerini belirten Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, “Uzun zamandır yürüttüğümüz hazırlıklarının tamamlanmasının ardından üniversitemiz bünyesinde BÜBİNTTO kurulması için hazırladığımız dosyayı YÖK’e sunduk. COVİD19 sebebiyle süreç biraz uzasa da sonunda olumlu haberi aldık. BÜBİNTTO’nun YÖK onayıyla faaliyete geçmesiyle birlikte Bingöl’de ‘KamuÜniversiteSanayi İşbirliği’ çalışmalarının hızlandırılması, Bingöl Üniversitesi personelinin fikrisınai mülkiyet hakları kapsamında değerlendirilecek uygulamalarının faaliyete geçirilmesi gerçekleşecek. Aynı zamanda Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsamındaki proje çalışmalarından üretilen fikri/prototip ürünlerin lisanslanması ve ticarileştirilmesi ile çıktı odaklı yeni proje fikirlerinin geliştirilmesi sağlanacaktır"dedi.

Üniversitenin bu sayede, sanayicilerin üniversite destekli ArGe çalışmaları taleplerini daha etkin ve planlı bir şekilde gerçekleştirebileceğini dile getiren Rektör Çapak," Üniversitemiz böylece bugüne kadar en büyük engeli de kaldırarak etkin ve sonuç odaklı KamuÜniversite Sanayi işbirliği için önemli bir adım daha atmış oldu. BÜBİNTTO alt yapı çalışmalarına uzun süre önce başlamıştık ve ofis kurulumu ile uzman personel istihdamını da önceden tamamlamıştık. Bilginin üretime, ticari ürüne dönüşümü için son derece önemli olan BÜBİNTTO Üniversitemiz ve İlimiz için hayırlı olsun”ifadelerini kullandı.

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