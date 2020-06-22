Karlıova’da bir mezra karantina altına alındı

Japonlar sonunda bunu da yaptı!

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde bir mezranın korona virüs nedeniyle 14 gün boyunca karantina altına alındığı bildirildi.

Karlıova İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs ile mücadele kapsamında ilçeye bağlı Kızılçubuk köyü Hacıfazıl Mezrası’na 14 gün boyunca giriş ve çıkışların kapatıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, “Karlıova İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 21.06.2020 tarih ve 72 sayılı kararı ile halk sağlığının korunması ve COVİD19 salgınının kontrol altına alınması amacıyla; 22.06.2020 tarihi saat 08.00'den itibaren ilçemiz Kızılçubuk Köyü Hacıfazıl Mezrası tüm giriş ve çıkışlara kapatılarak 14 gün süreyle karantina altına alınmasına; istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmamasına ve gerekli tüm tedbirlerin uygulanmasına karar verilmiştir” denildi.

18 Haziran'da da Karlıova ilçesine bağlı Geçitli köyü de karantinaya alınmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.