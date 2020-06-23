Bingöl'de gergedan böceği görüldü

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<br>Nursel ŞENGEZER/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün Yayladere ilçesinde boynuzları ile dikkat çeken gergedan böceği görüldü.<br>Yayladere ilçesi Sürmelikoç köyü Yerlice mezrasında Mustafa Yaşar, kabuğunda bulunan keratin maddesi nedeniyle kimya, kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılan, boyutu ve boynuzları ile de dikkat çeken 2 gergedan böceği gördü. Yaşar, yurt dışına çıkarılması yasak olan böcekleri, fotoğraflarını çektikten sonra tekrar doğal ortamına bıraktı.DHA-Genel Türkiye-Bingöl Nursel ŞENGEZER<br>2020-06-23 14:58:24<br>

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