(Düzeltme) Bursa'da selde hayatını kaybeden Bilen ailesi, son yolculuğuna uğurlanıyor

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Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen selde hayatını kaybeden Bilen ailesinin 4 ferdi, bugün memleketi Bingöl'de son yolculuğuna uğurlanıyor

Önceki gün, Kestel ilçesinde sel felaketi yaşanmış, Bingöllü babaanne Nazire (74), baba Ahmet (35) anne Türkan (32), çocukları Medine Bilen (10) hayatını kaybetmiş, diğer çocukları Derya ise kayıp olmuştu. Hayatını kaybeden Bilen ailesinin 4 ferdi otopsi işlemlerinin ardından kara yolu ile Bingöl'e gönderildi. Bingöl'de merkeze bağlı Gözeler Köyü'ne getirilen Bilen ailesinin cenazeleri, kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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