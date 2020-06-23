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(Düzeltme) Bursa'da selde hayatını kaybeden Bilen ailesi, son yolculuğuna uğurlanıyor

İHA

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen selde hayatını kaybeden Bilen ailesinin 4 ferdi, bugün memleketi Bingöl'de son yolculuğuna uğurlanıyor

(Düzeltme) Bursa'da selde hayatını kaybeden Bilen ailesi, son yolculuğuna uğurlanıyor

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen selde hayatını kaybeden Bilen ailesinin 4 ferdi, bugün memleketi Bingöl'de son yolculuğuna uğurlanıyor
Önceki gün, Kestel ilçesinde sel felaketi yaşanmış, Bingöllü babaanne Nazire (74), baba Ahmet (35) anne Türkan (32), çocukları Medine Bilen (10) hayatını kaybetmiş, diğer çocukları Derya ise kayıp olmuştu. Hayatını kaybeden Bilen ailesinin 4 ferdi otopsi işlemlerinin ardından kara yolu ile Bingöl'e gönderildi. Bingöl'de merkeze bağlı Gözeler Köyü'ne getirilen Bilen ailesinin cenazeleri, kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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