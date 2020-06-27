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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’daki selde hayatını kaybeden Derya, Bingöl’de toprağa verildi

İHA

Bursa’daki selde hayatını kaybeden Derya, Bingöl’de toprağa verildi

Bursa’nın Kestel ilçesinde yaşanan sel felaketinde suya kapılıp kaybolan ve dün yapılan aramalarda bulunan 17 yaşındaki Derya Bilen, memleketi Bingöl’de toprağa verildi.
Olay, geçtiğimiz pazar günü Kestel ilçesinde meydana gelmişti. Etkili olan sağanak yağışın ardından taşan dereyle oluşan sele kapılan ayı aileden Nazime (74), Ahmet (34), Türkan (32) ve Medine hayatını kaybetmiş, Derya'ya ise ulaşılamamıştı. Ekiplerin arama çalışmaları sonucu Derya’nın cansız bedeni dün Samanlı ile Demirtaş Mahallesi'nin arasında kalan bir bölgede dere yatağı içerisinde sazlıkların arasında bulundu. Bursa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından genç kızın cansız bedeni uçakla memleketi Bingöl’e getirildi. Sabaha doğru Bingöl’e ulaşan cenaze, merkeze bağlı Gözeler köyü Haraba mezrası mezarlığında toprağa verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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