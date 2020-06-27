Derya, gözyaşlarıyla toprağa verildi (2)

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<br>ACILI BABA: ALLAH, BU ACIYI DÜŞMANIMA BİLE YAŞATMASIN<br>Bursa'daki sel felaketinde kızı Derya'yı annesi Nazmiye Bilen, kardeşi Ahmet Bilen, yengesi Türkün Bilen ve yeğeni Medine Bilen'i kaybeden Nezir Bilen (42), bu sabah saatlerinde kızı Derya'yı toprağa vermesinin ardından konuştu. Yaşadığı acının anlatılamaz olduğunu söyleyen acılı baba Nezir Bilen, "Anlatılacak bir şey yok. Allah, bu acıyı düşmanıma bile yaşatmasın. Yaşadığım acının tarifi yok" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL<br>2020-06-27 17:26:25<br>

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