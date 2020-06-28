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Bingöl’ün Karlıova ilçesinde meydana gelen kazada yaralanan genç hayatını kaybetti.

Kaza, dün Karlıova ilçesi Kıraçtepe köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erzurum’dan Bingöl istikametine doğru seyir halinde olan R.B. yönetimindeki 35 EC 6758 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, menfeze çarptı. Kazada, araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan 22 yaşındaki Fatih Taşkesen hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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