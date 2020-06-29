Bingöl'de, 1 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi

<br>Aziz ÖNAL/GENÇ (Bingöl), (DHA) BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1 milyon 40 bin kök Hint keneviri ve 105 kilo esrar ele geçirildi.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Genç ilçesi kırsalında operasyon düzenledi. Operasyona ilişkin valilikten yapılan yazılı açıklamada, 1 milyon 40 bin kök Hint keneviri ve 105 kilo esrar ele geçirildiği belirtilerek, "İl Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen istihbarı çalışmalar neticesinde, Bingöl ili sınırları içerisinde farklı noktalarda yasadışı kenevir bitkisi ekimi yapıldığı bilgisinin alınması üzerine, 8 farklı noktada icra edilen operasyonda, 1 milyon 40 bin kök kenevir bitkisi ve 105 kilo esrar ele geçirilerek 2 şüpheli yakalanmıştır" denildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL<br>2020-06-29 15:53:52<br>

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