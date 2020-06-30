Bingöl’de su samuru görüldü

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Bingöl’de nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru görüntülendi.

Bingöl’de nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu için koruma altında bulunan su samuru, merkeze Kadran deresinde görüldü. Su samurunu fark eden Emrah Elmas, cep telefonuyla görüntülendi. Kendisini görüntüleyen kişiye aldırış etmeden samur, suya dalış yapıp çıktı, daha sonra gözden kayboldu.

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