Bingöllüler, zorunluluk başlamadan maskesini taktı, kararı destekledi

Bingöl'de yarından itibaren geçerli olan maske takma zorunluluğu kararına vatandaşlar bugünden uygulamalı olarak destek vermeye başladı.

Korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında Bingöl'de İl Umumi Hıfzıssıha Kurulu kararı gereğince 2 Temmuz'dan itibaren il genelinde maske takma zorunluluğu getirildi. Valilik tarafından duyurulan karara yarın başlayacak zorunluluğa bugün itibariyle bir çok vatandaş uymaya başladı. Kararı uygulayan vatandaşlar, salgının ciddiye alınmasını isteyerek, uygulamayı desteklerini aktardı.

Maske zorunluluğunun yerinde ve bir uygulama olduğunu belirten vatandaşlardan Bayram Akdemir, "Bizim çok çok memnun kalmamız gereken bir durumdur. Bu vaka olayını ciddiye almak gerek ve tedbir almak lazım. Tedbirleri ne olursa olsun elden bırakmamak gerekir” dedi.

Herkesin hastalık kapabileceğinin altını çizen vatandaşlardan Mehmet Tan ise, “Maske takmak iyi bir şey. Çünkü hastalık yayılmış, herkes kapabilir. Maskesiz oturuyorlar, takmaları lazım. En azından kendimi koruruz hastalıktan” diye konuştu.

Vatandaşlardan Mustafa Keskin de, “Vali beyin aldığı karar, Bingöl için olumlu bir karardır. Vali beyin bu kararını destekliyoruz, tedbirlere uyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.