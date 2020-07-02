Korona virüs gölgesinde ilk düğün mesafeli halaylarla yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korona virüs gölgesinde ilk düğün mesafeli halaylarla yapıldı

İHA

Bingöl'de Korona virüs (Covid19) gölgesinde ilk düğün yapıldı. Ateşler ölçüldü, maskeler takıldı, halaylar 1 metre aralıklarla çekildi.

Korona virüs gölgesinde ilk düğün mesafeli halaylarla yapıldı

Bingöl’de Korona virüs (Covid19) gölgesinde ilk düğün yapıldı. Ateşler ölçüldü, maskeler takıldı, halaylar 1 metre aralıklarla çekildi.
İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelge çerçevesinde dün itibariyle düğünler tekrar yapılmaya başlandı. Bingöl’de dünya evine giren Tuba Kişi ve Umut Kişeçok çiftinin düğün töreni Covid19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi.Tedbirler kapsamında düğüne katılan tüm misafirler önce kayıt edildi, ardından da ateşleri ölçülerek içeri alındı. Sosyal mesafe kuralına uygun oturma düzeni oluşturulan masalarda, kolonya ve dezenfektan bulundurulurken, halaylar ise eskisi gibi el ele değil alkışlar eşliğinde 1 metre aralık bırakılarak çekildi. Takı merasimi ise hediyelerin zarfla takdim edilmesiyle gerçekleştirildi.

“Eski düğünleri özlüyoruz”
Korona virüs gölgesinde düğün töreni gerçekleştirdiklerini belirten damat Umut Kişeçok, düğün merasiminin kurallar çerçevesinde gerçekleştirildiğini söyledi.
Kişeçok, “21 Mart’ta düğün tarihi almıştık ancak pandemi nedeniyle düğünler iptal edildi. 01 Temmuz’da salonların açılacağı söylenince gelip gün aldık hemen. Bugün ilk düğünü yapıyoruz ve onun heyecanı da var ayrıca. Korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştiriyoruz düğünümüzü öncelikle ateş ölçerle ateşimizi ölçtüler, maskelerimizi taktık, eldivenlerimizi giyindik ve mesafeye tam riayet ettik. Düğünüme gelip sosyal mesafeye ve diğer kurallara uyan herkese de çok teşekkür ediyorum. Eşimi de çok seviyorum ve ona kavuştuğum için çok çok mutluyum. İnşallah bu pandemi biter ve herkes sevdiğiyle özlem duyduğumuz eski düğünlerde olduğu gibi el ele kol kola girerek evlenir” ifadelerini kullandı.

“Herkes kayıt altına alındı”
İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelge çerçevesinde düğün merasimlerinin gerçekleştirildiğini kaydeden İşletme Müdürü Hasan Varol ise, “Biz zaten haftalar öncesinden hazırlıklarımızı yapıp sürekli dezenfektan çalışmaları yapıyorduk. Bugün de düğün öncesi girişlere dezenfektan kutuları yerleştirdik, gelen misafirlerimizin ateşlerini ölçüp, liste yapıp gelen herkesin ismini kayıt altına aldık. Olur da yakın zamanda bir vaka oluşursa düğüne gelenleri rahat tespit edelim diye. Salon içerisinde ki düzenimizi değiştirip 8’li olan masalarımızı 4 kişilik masalara çevirdik. Halayları da eskisi gibi el ele değil de alkışlar eşliğinde 1 metre aralıklar bırakarak sosyal mesafeye uydurduk ve çok ta güzel oldu her şey. Gelen misafirlerimiz de sağ olsunlar bütün kurallara uydular ve kazasız belasız atlattık. İnşallah bu hastalık bir an önce biter ve eskisi düğünlerimizi yapma fırsatı buluruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bingöllüler, zorunluluk başlamadan maskesini taktı, kararı destekledi
YEREL HABERLER Bingöllüler, zorunluluk başlamadan maskesini taktı, ...
Bingöl’de rüzgar, ağaçları devirdi
YEREL HABERLER Bingöl’de rüzgar, ağaçları devirdi
Bingöl'de maske takma zorunluğu
YEREL HABERLER Bingöl'de maske takma zorunluğu
Bingöl’de de maske takmak zorunlu hale getirildi
YEREL HABERLER Bingöl’de de maske takmak zorunlu hale getirildi
Bingöl’de su samuru görüldü
YEREL HABERLER Bingöl’de su samuru görüldü
Doğaseverler, piknikçilerin bıraktığı çöpleri topladı
YEREL HABERLER Doğaseverler, piknikçilerin bıraktığı çöpleri topladı
Bingöl’de gönüllü temizlik timi, doğa için seferber oldu
YEREL HABERLER Bingöl’de gönüllü temizlik timi, doğa için seferber ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X