Yedisu’da sağanak yağış etkili oldu

Bingöl’ün Yedisu ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış etkili oldu.

Yedisu ilçesinde aniden bastıran yaz yağmuru etkili oldu. Yaklaşık 20 dakika süren yağış sonrasında bazı noktalarda su birikintileri oluştu. Yağışın uzun süre devam etmemesi nedeniyle her hangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Yağışın kuvvetli olduğunu belirten vatandaşlar, çok fazla uzun sürmemesi nedeniyle her hangi bir olumsuzluk yaşanmadığını aktardı.

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