En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bingöl’de bir ticari taksinin motoruna yılan girdi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Genç ilçesinde bir ticari taksinin motoruna yılan girdi. Yılanın motorda olduğu fark eden taksi sürücüsü, durumu Genç Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Motora giren yılan, ekiplerin uğraşları sonucu çıkartıldı. O anlar ise cep telefonuyla görüntülendi.

Yılanın bir torbaya konularak, doğal ortamına bırakıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.