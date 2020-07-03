Taksinin motor bölümüne giren 1,5 metrelik yılanı itfaiye çıkardı

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<br>Aziz ÖNAL/GENÇ (Bingöl), (DHA)BİNGÖL'ün Genç ilçesinde taksinin motor bölümüne giren 1,5 metre boyundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yılan, doğaya bırakıldı.<br>Genç ilçesinde kırsal bölgeye müşteri götüren taksi şoförü Mehmet Değişgeç, dönüş yolunda aracın motor kısmından ses geldiğini fark etti. İlçe merkezine gelen Değişgeç, aracı durdurup motor bölümüne baktığında içeride yılan olduğunu fark etti. Kısa süreli panik yaşayan Değişgeç, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Gelen ekipler, yaptıkları çalışma ile 1,5 metre boyundaki yılanı çıkardı. Yılan, daha sonra doğaya bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Genç Aziz ÖNAL<br>2020-07-03 15:41:19<br>

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