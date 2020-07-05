Bingöl'de 3.5 büyüklüğünde deprem

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesinin alınan bilgiye göre, saat 23.12’de merkez üssü Bingöl Yedisu ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 14 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ilçe merkezi ve çevre köylerde hissedildiği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.