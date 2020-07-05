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Bingöl’de korona virüse karşı şiveli billboardlar gülümsetti

İHA

Bingöl Belediyesinin korona virüse karşı vatandaşların maskesiz sokağa çıkmaması için billboardlara astığı yöresel şiveli afişler gülümsetti.

Bingöl’de korona virüse karşı şiveli billboardlar gülümsetti

Bingöl Belediyesinin korona virüse karşı vatandaşların maskesiz sokağa çıkmaması için billboardlara astığı yöresel şiveli afişler gülümsetti.
Kentte Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince 2 Temmuz 2020 tarihinden itibaren uygulamaya konulan maske takma zorunluluğunun ardından ilde Covid 19 önlemleri artırıldı. Güvenlik güçleri maske denetimi yaparken, belediye de korucuyu ve önleyici tedbirler çerçevesinde billboardlara maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat çeken bilgilendirici afişler astı. Yöresel şiveli mesajlar görenleri gülümsetti, bazı vatandaşlar ise asılan billboardların önünde öz çekim yaptı.
Asılan afişlerde, “Hele 1.5 metre uzağ dur ele konuşağ, sen odur nereye gidersin ele maskesiz, Allah vere sen herkesi hasta edesin, Dezem cebine değil ağzına tak, insan bilmer insanın önünde ne var” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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