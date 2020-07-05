Bingöl’de Yukarı ve Aşağı Kaleköy barajları törenle açıldı

Bingöl’de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından işletmeye alınan Yukarı ve Aşağı Kaleköy barajlarının açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferansla katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından işletmeye alınan hidroelektrik santralleri (HES) düzenlenen törenle açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans ile katılım sağladığı 52 baraj ve HES'in işletmeye alınma töreni, Bingöl’ün yanı sıra Tokat, Ardahan ve Siirt’te gerçekleştirildi. Bu kapsamda Bingöl’e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, ilk önce İl Müftülük binasında Vali Kadir Ekinci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, belediye başkanları, elektrik dağıtım şirketi, doğalgaz dağıtım şirketi, Esnaf Odası, Organize Sanayi Bölgesi ve Muhtarlar Derneği temsilcileri ile bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından Aşağı Kaleköy tören alanına hareket eden heyet, burada açılışı gerçekleştirdi. Yukarı Kaleköy ve Aşağı Kaleköy Barajı ve HES'in suyun gücünü sanayiye, hanelere, günlük hayatın kullanımına katkı sunacağı aktarıldı. Yukarı Kaleköy Barajı'nda 199,4 megavat kurulu güçle üretim yapılacağı, Aşağı Kaleköy Barajı'nda ise rakamın 189,02 megavat olacağı kaydedildi.

Programda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, “Bingöl’de bulunan Aşağı Kaleköy Barajı ve HES Projesi ve Yukarı Kaleköy Barajı ve HES Projesi santrallerimizin yılda 2.7 milyar kilovat üretim kapasitesi söz konusu. Santraller yapılırken yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlandı. Şu anda da işletme ağında 300 kişi çalışıyor durumda. Bu santralin özelliklerinden birisi de silindir ile sıkıştırma anında dünya birincisi ödülüne sahip olmasıdır. Her iki santralimizin de ülkemize, vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Açılış töreninin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Bugün Bingölümüz için çok önemli iki yatırımın açılışını gerçekleştirdik. Bu iki baraj sadece ilimiz için, bölgemiz için değil ülkemiz için çok çok kıymetli bir yatırımdır. Türkiye üretiminin yüzde 1’den fazlasını inşallah bu iki baraj tek başına gerçekleştirecek. 1 milyon civarında hanenin de enerji ihtiyacını karşılamış olacak ve ülkemizin kalkınmasına büyük bir güç verecek inşallah. Yüzyıllarca boş yere akıp duran suyumuz böylece ülkemize katma değer katmış olacak. Her yıl yaklaşık 1 milyar TL ülkemize katma değer katmış olacak. Üstelik bunlar milli bütçeden değil, kamuözel işbirliği dediğimiz modelle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm dünyaya örnek olabilecek bir modelle geliştirildi. Bu yatırımlar ayrıca çevreci yatırımlardır. Fosil yakıtlar dediğimiz yakıtların yerine yenilenebilir enerji yakıtı dolayısıyla bu yönüyle de çevremize büyük katkıda bulunacak ve ülkemizin karbon salınımını düşürecek. Daha temiz bir şekilde enerji ihtiyacını karşılayacak. Diğer taraftan bakarsak Türkiye enerjide dışa bağımlı bir ülke idi ama yapılan bu dev eserler dışa bağımlılığımızı da azaltmış oluyor. Enerji kaynağımızı artık yerli enerji ile karşılıyoruz çok şükür. Ayrıca bu dev eserlerin kazandırıldığı dönem aynı zamanda bölgemizde terörün azaldığı, güvenliğin pekiştiği bir dönem. İnşallah bu huzur ortamında yeni yeni hem kamu hem de özel sektör yatırımları ile Bingölümüzün ve bölgemizin kalkınması devam edecektir”ifadelerini kullandı.

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