Bingöl’de orman yangını

Bingöl’ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, büyümeden ekipler tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Genç ilçesine bağlı Kavaklı köyü mevkinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını farkeden vatandaşlar, durumu Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında yaklaşık 10 dönümlük alanda bulunan ağaçlar zarar gördü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.