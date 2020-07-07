Bingöl'de araştırma amaçlı sondaj vuruldu, saniyede 16 litre su elde edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bingöl'de bir köyde araştırma amaçlı vurulan sondajda saniyede 16 litre su elde edildiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Devlet Su İşleri tarafından Sancak Beldesi Karapınar Köyü'nde araştırma amaçlı sondaj vuruldu. Sondaj vurulan yerde pompa ile yapılan çalışmada saniyede 16 litre su çıktı.

DSİ'den yapılan açıklamada," Bölge Müdürlüğümüz 12. Sondaj Şube Müdürlüğümüzce Karapınar Köyüne açılan araştırma amaçlı sondaj kuyusunun pompa deneyleri sonucunda saniyede 16 litre su elde edilmiştir"denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.