Bingöl’de son bir ayda aranan 48 şahıs yakalandı

Bingöl polisinin aranan şahıslar hakkında son 1 ay içerisinde yaptığı çalışmada aralarında 1 ile 20 yıl arasında değişen hapis cezaları bulunanlarında olduğu 48 şahsı yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Haziran içinde aranma kayıtları bulunan şahıslar üzerine çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada aralarında Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Kamu Malına Zarar Verme suçlarından hakkında 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan T.A ve yağma suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş.Ö, ile aynı suçtan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezaları olan R.A ve B.A'yı yakaladı. Polis ayrıca yaralama suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan M.N.A, S.A, ve H.A, ile haklarında 1 yıl ile 3 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları olan şüphelilerin de bulunduğu toplam 48 şahsı yakalayarak gerekli yasal işlemleri yaptığı belirtildi.

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