Bingöl’de bir köy Covid-19 nedeniyle karantinaya alındı

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Bingöl Valiliği, merkeze bağlı Gökdere köyünde Korona virüs (Covid19) görülmesi üzerine 14 gün boyunca karantina altına alındığını bildirdi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İl Umumi Hıfzısıhha Kurulunun 09/07/2020 tarih ve 58 sayılı kararı ile halk sağlığının korunması ve Covid19 salgının kontrol altına alınması amacıyla, 09/07/2020 tarihinde ilimiz merkez Gökdere köyünün tüm giriş ve çıkışları kapatılarak 14 gün süreyle karantina altına alınmasına karar verilmiştir” denildi.

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