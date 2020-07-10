Bingöl’de Covid-19 kapsamında bin 676 iş yeri denetlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl’de Covid-19 kapsamında bin 676 iş yeri denetlendi

İHA

Bingöl’de Covid-19 kapsamında bin 676 iş yeri denetlendi

Bingöl’de koronavirüs ile mücadele kapsamında bin 676 iş yeri denetlendi.
Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de koronavirüs (Covid19) tedbirleri kapsamında, valilik koordinesindeki denetimler aralıksız bir şekilde sürdüğü bildirildi. Bu kapsamda ilgili tüm kurumların katılımıyla ile birlikte kent genelinde güzellikler merkezleri, pazar yerleri, ticari taksiler, şehir içi toplu ulaşım araçları, kahvehane gibi işletmelerden oluşan bin 676 iş yeri denetlendi.
Denetlemelerde alınan kararlara uyulması gerektiği hatırlatıldı. Ayrıca uygulamaların periyodik olarak süreceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bingöl’de bir köy Covid-19 nedeniyle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Bingöl’de bir köy Covid-19 nedeniyle karantinaya ...
Bingöl'de orman yangını söndürüldü
YEREL HABERLER Bingöl'de orman yangını söndürüldü
Bingöl'de askerleri taşıyan helikopter, arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı
YEREL HABERLER Bingöl'de askerleri taşıyan helikopter, arıza ...
Operasyondan dönen helikopter Bingöl’de zorunlu iniş yaptı
YEREL HABERLER Operasyondan dönen helikopter Bingöl’de zorunlu iniş ...
Bingöl’de 'Sosyal Mesafe, Maske ve Hijyen' Denetimi
YEREL HABERLER Bingöl’de 'Sosyal Mesafe, Maske ve Hijyen' Denetimi
Bingöl’de son bir ayda aranan 48 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Bingöl’de son bir ayda aranan 48 şahıs yakalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X