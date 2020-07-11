Öğrenciler, deprem sonrası yapay zeka ile hasar tespiti yapan yazılım geliştirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrenciler, deprem sonrası yapay zeka ile hasar tespiti yapan yazılım geliştirdi

İHA

Öğrenciler, deprem sonrası yapay zeka ile hasar tespiti yapan yazılım geliştirdi

Bingöl'de lise öğrencileri, "Afet Sonrası İHA ve Uydu Görüntüleri ile Afet Sonrası Hasar Tespiti” yapay zeka yazılımı geliştirerek, el emekleri ile yaptıkları mini uçak ve drone yardımı ile uygulamaya koydu Türkiye 2’incisi oldu.
TÜBİTAK 2204 Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına, Bingöl STEM merkezinde danışman hocaları Ahmet Bağbars’ın desteğiyle katılan TBMM Vakfı Bingöl Fen Lisesi öğrencilerinden Elif Duran ve Muhammed Kasım Dağ, “Afet Sonrası İHA ve Uydu Görüntüleri ile Afet Sonrası Hasar Tespiti” yazılımını yapay zeka yardımıyla geliştirdi. Öğrenciler, Drone ve el emeğiyle yaptıkları mini uçaktan aldıkları görüntülerde, olası bir depremde hasarlı binayı tespit eden yazılımla yine olası can kayıpları da en aza indirmeyi planladıklarını aktardı.
Geliştirdikleri yazılıma ve projeye dair bilgi veren STEM Merkezi sorumlusu Ahmet Bağbars, Bingöl’ün deprem kuşağı bir il olduğunu anımsatarak bu projeyi öğrencileriyle geliştirdiklerini kaydetti. Bağbars, “Bölgemiz Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu fay hatlarının yoğun bir deprem hareketliğinin yaşandığı bir bölge olduğu için böyle bir proje yapmaya karar verdik. Amacımız deprem olduktan hemen sonra hangi bölgelerde hasar tespiti varsa yapay zeka teknolojisi yazılımı yaparak arama ve kurtarma birimlerini buraya göre dağıtmak. Saniyelerin bile çok değerli olduğu zamanı iyi yakalamak için AFAD ekiplerine yardımcı olmak için bu projeyi gerçekleştirdik. Projemizi de iyi bir takım ruhuyla çalıştık ve iyi bir netice aldık. TÜBİTAK yarışmasına katıldığımızda da Türkiye ikincisi olduk ve bu da bizleri fazlasıyla mutlu etti” dedi.
2003’de yaşanan Bingöl depreminden yola çıkarak bu projeyi düşündüklerini dile getiren lise öğrencisi Muhammed Kasım Dağ ise “Bingöl doğal afetlerin ve özellikle depremlerin meydana geldiği bir bölge. 2003 yılında ilimizde meydana gelen depremin ardından büyüklerimiz sürekli yaşanan acı can kayıplarını anlatıyorlar. Bizde bu anlatılanlardan esinlenerek ileride Allah korusun ama daha büyük depremlerde can kayıplarının önüne geçebilmek adına bu projeyi gerçekleştirdik. Projemizle de TÜBİTAK 2204 yarışmasına katıldık ve Türkiye 2.si olduk çok mutluyum ve ileride çok iyi bir yazılımcı olmak en büyük hayalim” diye konuştu.
Projede yer alan öğrencilerden Elif Duran'da, “Ahmet hocam ve takım arkadaşım Kasım ile birlikte bu proje üzerinde çok emek harcadık. Projemizin de TÜBİTAK 2024’te dereceye girmesi beni gururlandırdı ve onurlandırdı”ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bingöl’de Covid-19 kapsamında bin 676 iş yeri denetlendi
YEREL HABERLER Bingöl’de Covid-19 kapsamında bin 676 iş yeri ...
Bingöl’de bir köy Covid-19 nedeniyle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Bingöl’de bir köy Covid-19 nedeniyle karantinaya ...
Bingöl'de orman yangını söndürüldü
YEREL HABERLER Bingöl'de orman yangını söndürüldü
Bingöl'de askerleri taşıyan helikopter, arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı
YEREL HABERLER Bingöl'de askerleri taşıyan helikopter, arıza ...
Operasyondan dönen helikopter Bingöl’de zorunlu iniş yaptı
YEREL HABERLER Operasyondan dönen helikopter Bingöl’de zorunlu iniş ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X