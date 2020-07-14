Karlıova'da peyzaj çalışmaları

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde belediye tarafından ilçe merkezinde peyzaj çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

Karlıova Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe merkezinde peyzaj çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.Merkez Turgut Özal Mahallesi TOKİ yolunda çalışmalarını hızlandıran ekiplerin bir yandan üstyapı işlerine devam ederken diğer yandan da ilçedeki belirli noktalara kamelyalar kurmaya başladı.

Ekiplerin özenle çalıştığını belirten Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, “İlçemizdeki vatandaşlarımızın daha güzel, daha kaliteli bir hizmet alması için yoğun bir mesai harcıyoruz. Bir taraftan ilçemizi güzelleştiriyoruz bir taraftan da vatandaşlarımızın rahat oturabilecekleri alanlar yapıyoruz. İlçemiz için hep birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

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