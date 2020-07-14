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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karlıova'da peyzaj çalışmaları

İHA

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde belediye tarafından ilçe merkezinde peyzaj çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

Karlıova'da peyzaj çalışmaları

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde belediye tarafından ilçe merkezinde peyzaj çalışmalarının yapıldığı bildirildi.
Karlıova Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe merkezinde peyzaj çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.Merkez Turgut Özal Mahallesi TOKİ yolunda çalışmalarını hızlandıran ekiplerin bir yandan üstyapı işlerine devam ederken diğer yandan da ilçedeki belirli noktalara kamelyalar kurmaya başladı.
Ekiplerin özenle çalıştığını belirten Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, “İlçemizdeki vatandaşlarımızın daha güzel, daha kaliteli bir hizmet alması için yoğun bir mesai harcıyoruz. Bir taraftan ilçemizi güzelleştiriyoruz bir taraftan da vatandaşlarımızın rahat oturabilecekleri alanlar yapıyoruz. İlçemiz için hep birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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