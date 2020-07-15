AK Parti Bingöl İl Başkanı Güler, ağaçtan düşerek yaralandı

AK Parti Bingöl İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler'in ağaçtan düştüğü ve 2 kaburgasının kırıldığı öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, AK Parti Bingöl İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler, Genç ilçesine bağlı Şehittepe köyündeki bahçesinde meyve toplamak için ağaca çıktı. Dengesini kaybedip ağaçtan düşen Güler'in 2 kaburga kemiği kırıldı. Yakınlarının sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine Güler, Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.2 kaburga kemiğinde kırık olduğu tespit edilen Güler, Elazığ'a sevk edilerek ameliyata alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.