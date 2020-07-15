Ağaçtan düşen AK Parti Bingöl İl Başkanı Güler, yaralandı

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)AK Parti Bingöl İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler, meyve toplamak için çıktığı ağaçtan düştü. Kaburga kemiğinde kırık tespit edilen Güler'in ameliyata alınacağı bildirildi.
Genç ilçesine bağlı Şehittepe köyünde bu sabah meyve toplamak için ağaca çıkan AK Parti Bingöl İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler, dengesini kaybederek, düştü. Yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Güler'e yaptıkları ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Güler, buradan da Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 2 kaburga kemiğinde kırık tespit edilen Güler'in ameliyata alınacağı bildirildi. DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2020-07-15 14:56:34
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