Bingöl'de, '15 Temmuz' nöbeti



Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında demokrasi nöbeti tutuldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4'üncü yıl dönümü nedeniyle Bingöl Valiliği'nce düzenlenen etkinlikler kapsamında demokrasi nöbeti tutuldu. Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, 49'uncu Komando Tugay Komutanı Vekili Topçu Albay Ali Olcay Küçüktepe, İl Jandarma Komutanı Abdurrahman Başbuğ, İl Emniyet Müdürü Ali Canpolat, kurum amirleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen demokrasi nöbetinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa seslenişi izletildi.

Demokrasi nöbetinde konuşan Vali Kadir Ekinci, milletimizin bu duruşu, tarihi bilinci, medeniyetinden aldığı güç ve imandan kaynaklandığını ifade ederek, "Elhamdülillah milletimizin tarihinde malumunuz olduğu üzere, kaderini değiştiren dönüm noktaları vardır. Sultan Alparslan´ın 1071´de Anadolu topraklarını bizlere vatan yapması gibi. Fatih Sultan Mehmet Han hazretlerinin 1453´te İstanbul´u bu millete başkent yapması gibi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün ve silah arkadaşlarının bu milleti esaretten ve işgalden kurtarması gibi. Emin olun bunlar neyse 15 Temmuz´da gösterilen irade neyse, o iradeye kaynaklık eden ruh da aynı ruhtur" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2020-07-16 01:40:15



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