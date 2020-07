Bingöl’de termometreler 38 dereceyi gösterdi, bunalanlar kendini gölgeye attı

Bingöl’de hava sıcaklığının 38 dereceyi bulmasıyla sokaklar boş kalırken, vatandaşlar park ve bahçelere akın etti.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün sıcak hava dalgası uyarısı yaptığı illerden biri olan Bingöl’de termometreler 38 dereceyi gösterdi. Kentte sokaklar boş kalırken, sıcak havadan bunalan vatandaşlar ise serinlemek için gölgelik alan ve parklara akın etti. Bazı vatandaşlar da çeşmede başını yıkayarak ferahlamaya çalıştı.

Gölgede bile terlediğini belirten Osman Arat, “Bingöl’de son bir haftadır aşırı sıcaklık var. Bugün ise 38 derece ve gölgede oturmak bile imkansız gibi. Havalar çok sıcak, biz de her an serinleyecek yer arıyoruz” dedi.

Hafta sonu olması nedeniyle köyden Bingöl’e alışverişe geldiklerini ancak sıcaklardan dolayı zorlandıklarını dile getiren Hasan Olcay, “Alışveriş için merkeze geldik ama çok aşırı bunaltıcı bir sıcaklık var. Hemen işimizi bitirip bir an önce köye döneceğiz” şeklinde konuştu.

Dayanılmaz sıcaklardan dolayı çok zorlandıklarını aktaran Emrullah Kalabalık ise, “Son 3 gündür dayanılmaz bir sıcaklık yaşıyoruz. Mümkün olduğunca kimsenin dışarı çıkmasını istemiyorum. Bende bugün işim olduğu için dışarı çıktım ama nefes almakta bile zorlanıyorum. İşimi bitirip hemen eve döneceğim” ifadelerini kullandı.

Meteoroloji, kronik hastalığı olanlar ile yaşlı ve çocukların özellikle güneş ışınlarının dik geldiği saat 11.00 ile 16.00 arasında güneş altında bulunmamasını önerdi.

