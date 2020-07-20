Solhan Spor, korona virüs testleri negatif çıktı

Bingöl'ün voleybol temsilcisi Solhan Spor'da oyuncular ve teknik ekibe yapılan korona virüs testleri negatif çıktı.
Efeler Ligi'nin yeni ekibi Solhan Spor'da yeni sezon hazırlıkları öncesi sporcular ve teknik ekip, Covid19 testinden geçti. Uygulanan test sonuçlarının negatif olduğu açıklanırken, yarın yapılacak kapsamlı sağlık kontrolünden sonra takımın antrenmanlara başlayacağı bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.