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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tonluk tosunlar, alıcılarını bekliyor

İHA

Bingöl'de 20 yıldır besicilikle uğraşan Burhan Abat, 1 ton 350 kiloluk 'Loris Karius' isimli tosunu 27 bin TL'ye, 1 ton 300 kiloluk 'Zincirkıran' isimli tosunu ise 25 Bin TL'ye satışa çıkardı.

Tonluk tosunlar, alıcılarını bekliyor

Bingöl’de 20 yıldır besicilikle uğraşan Burhan Abat, 1 ton 350 kiloluk ‘Loris Karius’ isimli tosunu 27 bin TL’ye, 1 ton 300 kiloluk ‘Zincirkıran’ isimli tosunu ise 25 Bin TL’ye satışa çıkardı.
Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte besiciler, kurbanlıklarını hayvan pazarlarına getirmeye başladı. Bingöl’de 20 yıldır besicilik yapan Burhan Abat, bebek gibi baktığı kurbanlık tosunlarını Bingöl Belediyesi ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği’ne ait pazara getirdi. Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Abat, 1 ton 350 kilogram olan kurbanlık tosuna “Loris Karius” ismini, 1 ton 300 kilogram olan tosuna da “Zincirkıran” ismini verdi. Abat, Karius’u 27 Bin TL’ye ve Zincirkıran’ı ise 25 Bin TL’ye satışa çıkardı.
20 yıldır hayvancılık yaptığını belirten Burhan Abat, “İşletmemde 30’a yakın büyükbaş hayvanım var. Tosunlarım var ve ikisi de büyük. Biri 1 ton 300 kilogram, diğeri de 1 ton 350 kilogram geliyor. Günlük olarak tosunlara 2025 kilogram yem, arpa veriyorum. Bu yıl pandemi nedeniyle satışlarımız istediğimiz gibi olmadı. Birkaç hayvan elimde kaldı. Bunların da alıcısını bekliyoruz” dedi.
Beslediği tosunlardan birine eski Beşiktaş kalecisi Loris Karius’un ismini veren Abat, “1 ton 350 kilogram gelen tosunum ismi Beşiktaş’ın kalecisi Loris Karius. Bende Beşiktaşlıyım. Her gelen top gole gidiyordu, bende sinirlendim ismini böyle koydum. Diğerinin adı da Zincirkıran’dır. O da alıcısını bekliyor. Sürekli zincirleri kopardığı için adını öyle koydum. Loris Karius’un fiyatı 27 bin TL, diğerine de 25 bin TL fiyat biçtik. Alıcılarını bekliyoruz, inşallah satarız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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