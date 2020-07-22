Bingöl'de 15 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)BİNGÖL'de, 'tehdit' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından hakkında 15 yıl kesinelşmiş hapis cezası bulunan V.R., polis tarafından yakalandı.
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin,
firarilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda hakkında 'tehdit' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.R., saklandığı evde yakalandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2020-07-22 15:16:19
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.