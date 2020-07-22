Bingöl'de 15 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

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Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)BİNGÖL'de, 'tehdit' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından hakkında 15 yıl kesinelşmiş hapis cezası bulunan V.R., polis tarafından yakalandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin,

firarilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda hakkında 'tehdit' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.R., saklandığı evde yakalandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2020-07-22 15:16:19



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