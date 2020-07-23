Bingöl Gökdere köyündeki karantina kaldırıldı

Bingöl Valiliği, Covid19 vakalarının görünmesi nedeniyle 9 Temmuz’da karantinaya alınan Gökdere köyündeki kısıtlamanın kaldırıldığını bildirdi.
Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz Merkeze bağlı Gökdere Köyünde Coronavirüs (Covid19) vakalarının tespit edilmesi nedeniyle, hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla 09.07.2020 tarih itibariyle 14 gün süre karantina altına alınmıştı. Koronavirüs salgınına yönelik tedbirlerin (maske, sosyal mesafe ve hijyen) uygulanması şartıyla 23.07.2020 tarihi itibarıyla karantina uygulamasının sonlandırılarak bölgeye girişçıkışların serbest bırakılmasına karar verildi” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.