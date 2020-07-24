Bingöl’de bin 287 işyeri denetlendi

Bingöl’de Covid19 tedbirleri kapsamında bin 287 işyeri denetlendi.
Bingöl Valiliği koordinesinde Polis, Jandarma, Zabıta, Sağlık, Tarım, Müftülük ve ilgili meslek odalarının katılımıyla kent genelinde denetim gerçekleştirildi.Bu kapsamda şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, berber, kuaför, düğün nikah salonları, camiler, restoran, kafe, kıraathane, pazar yerleri, sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yerleri, lunapark ve tematik parklar olmak üzere toplamda bin 287 işyeri denetlendi.
Denetlenen işyerlerinde maske, mesafe ve temizlik kurallarının yanı sıra her bir iş yeri için alınan Covid19 tedbirlerinin kontrol edildiği bildirdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.