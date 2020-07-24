Bingöl’de eli kapıya sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

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Bingöl’de eli kapıya sıkışan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay,merkeze bağlı Saray Mahallesi’nde bir bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 yaşındaki çocuğun, eli demir kapı arasına sıkıştı. Ailesi çocuğun elini kurtaramayınca, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede eve gelen itfaiye ekipleri, demir kapıyı sökerek küçük çocuğun elini zarar görmeden çıkardı.

Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri de evde ilk müdahaleyi yaptı.

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