Bingöl'de 4.0'lık deprem

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Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat:08.02'de merkez üssü Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Depremin yerin 13 kilometre altında gerçekleştiği aktarıldı.

AFAD tarafından yapılan açıklamada," Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 08.02'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Kiğı'da meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır"denildi.

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