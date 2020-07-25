Bingöl-Elazığ karayolunda 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

BingölElazığ karayolunda 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.
Kaza, BingölElazığ Karayolu'nun 17. kilometresinde Direkli Köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüleri öğrenilemeyen 23 BN 644 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen 34 S 8880 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı.Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye sevk edilenlerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Araçların hurdaya döndüğü kaza yerinde güvenlik güçleri inceleme yaptı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.