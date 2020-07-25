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Bingöl'de otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

DHA

Bingöl'de otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı


Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde BingölElazığ karayolundaki Direkli Köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen kazada, 23 BN 644 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 34 S 8880 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, her iki otomobilin içinde bulunan 7 kişi yaralandı.
İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Ali Koç ile Veysi Türkücü, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayıp, yaşamını yitirdi.
Koç ve Türkücü'nün cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, 5 yaralının hastanedeki tedavileri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2020-07-25 12:11:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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