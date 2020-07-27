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Bingöl'de hırsızlık şüphelisi 3 şahıs tutuklandı

İHA

Bingöl'de 2 iş yeri ile bir motosiklet hırsızlığı olayına karışan biri cezaevi firarisi 3 şüpheli yakalandı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bingöl'de hırsızlık şüphelisi 3 şahıs tutuklandı

Bingöl’de 2 iş yeri ile bir motosiklet hırsızlığı olayına karışan biri cezaevi firarisi 3 şüpheli yakalandı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Recep Tayyip Erdoğan Mahallesinde faaliyet gösteren 2 iş yerinden yaklaşık 10 gün önce sigara ve gıda malzemesi ile bir motosiklet çalındı. Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında hırsızlığı gerçekleştiren şüphelilerin çok sayıda kaydı bulunan cezaevi firarisi F.Y ile B.B.ve M.Ü olduğu tespit edildi. Tespit edilen 3 şüphelide polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şüphelilerin çaldığı piyasada değeri 2 bin 500 TL olan motosiklet ise çevre yolunda su kanalına atılmış olarak bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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