Bingöl’de depo yangını

Bingöl’de bir köydeki depoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.



Olay, merkeze 17 kilometre uzaklıktaki Emtağ köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı köydeki vatandaşa ait deponun çatısında yangın çıktı. Yangını fark eden depo sahibi, durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında odunların bir kısmının zarar gördüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.