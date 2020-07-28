Bingöl'de trafik kazası: 2 yaralı

"Daha dün gibi..."

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Bingöl’ün Karlıova ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Kargapazar Köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Ç. idaresindeki 41 BY 342 plakalı otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazada savrulan otomobil, direğe çarptı. Araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla İlçe devlet hastanesine kaldırıldı.

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