Bingöl'de trafik kazası: 2 yaralı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Kargapazar Köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Ç. idaresindeki 41 BY 342 plakalı otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazada savrulan otomobil, direğe çarptı. Araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla İlçe devlet hastanesine kaldırıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.