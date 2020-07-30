Bingöl’de dağ keçileri görüntülendi

Bingöl’ün Adaklı ilçesinde bir vatandaş, dağdan bahçesine inen dağ keçilerini görüntüledi.
Bingöl’ün Adaklı ilçesinde ikamet eden Mehmet Ali Aksoy, geçtiğimiz günlerde evinin balkonunda otururken 4 adet dağ keçisinin bahçesine indiğini gördü. Aksoy o anları cep telefonuyla görüntüledi. Bir süre bahçede otlanan keçiler daha sonra gözden kayboldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.