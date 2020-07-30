Bingöl'de ev yangını

Bingöl’de bir köy evinde yangın çıktı, itfaiye ekipleri tarafından söndürdü.
Olay, Genç ilçesine bağlı Meşedalı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şöminedeki ateş yan tarafında bulunan eve sıçradı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Durumu fark eden ev sakinleri, itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında, maddi hasar meydana geldiği bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.