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Bingöl’de otomobilin çarptığı inek telef oldu.

Kaza, merkeze bağlı Ilıcalar Beldesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 12 AF 501 plakalı otomobil, dün akşam saatlerinde seyir halindeyken yola aniden çıkan ineğe çarptı. Kazada araçta maddi hasar meydana gelirken, inek ise telef oldu.

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