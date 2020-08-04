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Sözen'den PKK medyasının güvenlik korucularına yıkmaya çalıştıkları karalamalara tepki Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen: "Kürtlerin en büyük düşmanı PKK'nın yayın organlarıdır"

İHA

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, PKK'nın bazı yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında 'Bingöl Yüzenada'ya giden 4 gencin, Kürtçe müzik dinledikleri gerekçesiyle korucular tarafından darp edildiği' yönünde yaptıkları haberlerin yalan, iftira, çamur at izi kalsın mantığı ile yapılmış asılsız ve mesnetsiz haberler olduğunu söyleyerek, güvenlik korucularını zan altında bırakan bu zihniyete sert tepki gösterdi.

Sözen'den PKK medyasının güvenlik korucularına yıkmaya çalıştıkları karalamalara tepki Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen: "Kürtlerin en büyük düşmanı PKK'nın yayın organlarıdır"

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, PKK’nın bazı yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında 'Bingöl Yüzenada'ya giden 4 gencin, Kürtçe müzik dinledikleri gerekçesiyle korucular tarafından darp edildiği' yönünde yaptıkları haberlerin yalan, iftira, çamur at izi kalsın mantığı ile yapılmış asılsız ve mesnetsiz haberler olduğunu söyleyerek, güvenlik korucularını zan altında bırakan bu zihniyete sert tepki gösterdi.
Olayın güvenlik korucuları ile söz konusu şahıslar arasında değil, Yüzenada köylüleri ve söz konusu şahıslar arasında cereyan ettiğini belirten Ziya Sözen, PKK'nın yayın organlarında bahsedildiği gibi şahıslar Kürtçe müzik dinledikleri için olayın gerçekleşmediğini söyledi. Sözen, "Şahıslar köyün içinden geçerken çocukları ezecek kadar suratlı araç kullandıkları, tozu dumana kattıkları, argo kelimeler kullanmaları üzerine köy sakinleri tarafından uyarıldıkları, bu uyarı sonucunda şahısların babaları yaşlarındaki köylülere küfür ve hareket ettikleri bunun üzerine çıkan arbedede şahısların tehditler savurarak köyü terk ettikleri, ikinci defa yanlarına başka şahısları alarak köye geri geldikleri, gelirken yanlarına kesici delici aletler ve sopalar getirdikleri açıkça ortadadır. Bunun üzerine köy halkının köy hanesine taciz ve tehditte bulunan şahıslara nefsi müdafaa kapsamında müdahale ettikleri, çıkan arbedede bir şahısın yaralandığı görülmüştür. Bu olayı güvenlik korucularına yıkmaya çalışmak ahlaksızca bir tutumdur. Olayın Kürtçe müzik dinlemeleri yüzünden çıktığını söylemekte şerefsizliktir. Kürt halkını savunmak PKK yayın organının görevi değildir. Çünkü Kürtlerin en büyük düşmanı bu zihniyettir. Korucularımızı Kürt halkının düşmanı gibi göstermeye çalışmak ahlaksızlıktır. Ayrıca bu şahısların PKK sempatizanı olduğu herkesçe bilinmektedir. İçlerinde bir zat iki ay önce örgütten ayrılıp teslim olup cezaevi yatan biridir. Bu şahısların güvenlik korucularımıza ve ailelerine karşı kini ve öfkesi hakimdir. Bu şahıslar eylem ve söylemleri ile korucularımıza olan kinlerini nefretlerini açığa vurmuşlardır. Hiç kimsenin korucularımıza hakaret etmeye, suçlu gibi göstermeye hakkı yoktur. Koruculara iftira atmak kimsenin haddi değildir. Herkes haddini bilecektir" dedi.

"Güvenlik korucularımızı kendini bilmezlere yem etmeyiz"
Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, vatan müdafaası yapan güvenlik korucularını kendini bilmez üç beş kişiye asla yem etmeyeceklerini söyledi. Sözen, "Korucularımız sahipsiz değildir. Koruculara yapılan bu hakaretler, bu hukuk dışı eylem, söylem ve davranışlar cezasız kalmamalıdır. Yargı organlarının bu olayı aydınlatıp koruculara küfür, hakaret ve tehdit savuran bu şahıslara hak ettikleri cezayı vereceklerine olan inancımız tamdır. Bu olayı çarpıtıp PKK'nın yayın organlarında yayınlayanlar cezalarını çekmeliler. Zaten PKK yayın organlarının bu olayları bu kadar çarpıtmaları bu şahısların PKK sempatizanları olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.
Bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. Tekraren ifade etmeliyim ki, olayın meydana geldiği köyün korucu köyü olması dışında korucuların olayda dahilleri yoktur" diye konuştu.

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