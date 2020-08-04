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Bingöl’de engelli kadına şiddet Şiddete maruz kaldığı görüntü, Bakanlığı harekete geçirdi

İHA

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaşandığı öğrenilen engelli bir kadının eşi tarafından darp edildiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Yaşanan durumun ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, dava sürecini yakından takip edeceklerini belirterek açıklamada bulundu.

Bingöl’de engelli kadına şiddet Şiddete maruz kaldığı görüntü, Bakanlığı harekete geçirdi

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde yaşandığı öğrenilen engelli bir kadının eşi tarafından darp edildiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Yaşanan durumun ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, dava sürecini yakından takip edeceklerini belirterek açıklamada bulundu.
Olay, Bingöl’ün Karlıova ilçesine bağlı Soğukpınar köyünde meydana geldi. Kocası tarafından şiddete maruz kalan engelli bir kadının darp edildiği anlar, aile bireyleri tarafından cep telefonuna kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, engelli kadının ve çocuklarının koruma altına alınması için çalışma başlattıklarını duyurdu.
Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bingöl’de engelli kardeşimizin şiddete maruz kaldığı görüntüler hepimizi derinden yaraladı. Engelli annemiz ve çocuklarının kendilerine uygun sosyal hizmet modellerinden yararlanmaları için çalışma başlattık. Bakanlık olarak dava sürecini de yakından takip edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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