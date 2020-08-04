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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Çapak, “Bingöl Üniversitesini ileri taşıma çabası içindeyiz”

İHA

– Bingöl Üniversitesi'nin hem fiziki hem de nitelik anlamında belirli bir noktaya geldiğini belirten Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, "Hep birlikte üniversiteyi ileri doğru taşıma çabası içindeyiz. Hamdolsun gelinen nokta çok iyi" dedi.

Rektör Çapak, “Bingöl Üniversitesini ileri taşıma çabası içindeyiz”

– Bingöl Üniversitesi’nin hem fiziki hem de nitelik anlamında belirli bir noktaya geldiğini belirten Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, “Hep birlikte üniversiteyi ileri doğru taşıma çabası içindeyiz. Hamdolsun gelinen nokta çok iyi” dedi.

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bingöl Üniversitesi’nin öğrencilere avantaj sağladığını dile getiren Rektör Çapak, “Üniversitemizin geldiği aşama çok iyi. Biliyorsunuz tercihler dönemi geldi. Tercihler döneminde başka illerden bizleri arayarak üniversitemizi tercih edeceklerini söyleyen insanlar da epey fazla. Üniversitemiz hem fiziki anlamda hem de nitelik anlamında belirli bir noktaya geldi. Artık şunu savunuyoruz, büyük üniversitelerde olan her şey bizde de var. Üniversitemizde öğrenci çok masraf yapmadan okuyabilir diyoruz. Çalışan bir öğrencinin burada okuması veya başka bir üniversitede okuması nitelik açısından aslında çok fark etmiyor, yeter ki öğrenci çalışsın. Neticede aldıkları diplomalar her yerde geçerli olan diplomadır. Devlette bir yerde istihdam olduğu zaman yabancı dile, ALES’e, not durumuna bakıyorlar. Neticede bu başarıyı burada da yakalamak mümkün” dedi.

Öğrencilerin Bingöl Üniversitesini tercih etmelerinin dezavantaj değil avantaj olduğunu vurgulayan Çapak, “Yüksek lisans programlarımız çok fazla ve son bir yılda açılan yüksek lisans programlarımız var. Yine son bir yılda açılan birkaç tane doktora programlarımız var. Dolayısıyla program olarak da üniversitemizin neredeyse eksiklikleri yok. Ha tabi ki üniversite sürekli gelişecek, yeni bölümler açılacak. Hep birlikte üniversiteyi ileri doğru taşıma çabası içindeyiz. Hamdolsun gelinen nokta çok iyi. Pilot üniversiteler içinde de Allah’a şükürler olsun çok iyi durumdayız. Bu yıl yapılacak somut çabalar da var ve onlarla beraber çok daha göz ile görülebilir noktaya geleceğiz. Bizim üniversitemizin ürettiği ürünler var ama bunları biz pazara dönüştüremedik. Nasip olursa yakın zamanda Elazığ yol kenarında tanıtım ve satış ofisimiz faaliyete geçecek. Bu hayata geçirdiğimiz kendi ürünlerimizle Bingöl’ün yerel ve yöresel ürünlerini de pazarlama imkanları olmuş olacak” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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