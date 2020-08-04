Bingöl’de üst yapı çalışmaları

Bingöl’ün önemli ana arterlerinden olan Kurtuluş Caddesi, yol genişletme çalışmasıyla 4 şeride çıkarıldı.

Bingöl Belediyesinin, yol çalışmalarına devam ettiği bildirildi. Bu kapsamda Kültür Kavşağı’ndaki dar dönemeç ile birlikte cadde boyunca geliş gidiş istikametinde sürücülere zor anlar yaşatan Kurtuluş Caddesi’ndeki çalışmaların tamamlandığı 4 şeride çıkartıldığı kaydedildi.



Kültür Kavşağı’ndan Kurtuluş Caddesi’ne bağlantı sağlayan dar dönemecin sağlıklı hale getirildiğini belirten Belediye Başkanı Erdal Arıkan, “Bu noktadan başlayarak, Tugay tepesine kadar yolumuzda hummalı bir çalışma yürüttük. Araç ve yaya trafiğini zora düşürmeden, askeri duvar, okul, ilçe ve köy minibüs garajı duvarlarını yıkarak elde ettiğimiz alanı yolumuza kattık. Daha önce 10 ila 12 metre genişliğine sahip olan yolumuzu, 18 metreye kadar genişleterek BSK asfalt ile kapladık. Cadde boyunca kaldırımlarımızı da hızlı bir şekilde yenileyerek, yolumuza yeni bir vizyon kazandırdık” dedi.

Kentin en önemli ana arterlerinden olan caddedeki yol genişletme çalışmasıyla araç ve yaya trafiğinin daha güvenilir hale geldiğini vurgulayan Başkan Arıkan, “Çalışmayla birlikte hem bölgedeki trafiği büyük oranda rahatlatmış oldu, hem de araç ve yaya güvenliğini üst seviyeye çıkarmış olduk. Daha önce de Çapakçur Viyadüğü’nden İnönü Caddesi’ne çıkan dar dönemeci ile çarşı merkezinde yoğunluk oluşan bir caddemizi genişletmiştik. Bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve ihtiyaç duyulan cadde ve yollarımızı genişletmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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