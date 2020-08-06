Bingöl’de Covid-19 denetimi

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Bingöl’de Korona virüs (Covid19) nedeniyle kent genelinde denetim gerçekleştirildi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Türkiye genelinde uygulanan en kapsamlı Covid19 denetimi Bingöl’de de yapılmaya başladı. Denetim kapsamında BingölElazığ karayolu kontrol noktasında alınan tedbirleri inceleyen Vali Vekili Murat Kaplay ve Belediye Başkanı Erdal Arıkan, vatandaşları sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları konusunda uyardı.

Denetimlerin gün boyu devam edeceği bildirildi.

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