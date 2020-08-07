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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl’de 1 ayda ceza ve aranması bulunan 57 şüpheli yakalandı

İHA

Bingöl'de Temmuz ayında 15 ile 1 yıl 4 ay arasında değişen hapis cezaları bulunan ve aranma kaydı olan 57 şüpheli yakalanarak adli mercilere teslim edildiği bildirildi.

Bingöl’de 1 ayda ceza ve aranması bulunan 57 şüpheli yakalandı

Bingöl’de Temmuz ayında 15 ile 1 yıl 4 ay arasında değişen hapis cezaları bulunan ve aranma kaydı olan 57 şüpheli yakalanarak adli mercilere teslim edildiği bildirildi.
Alınan bilgiye göre, suç ve suçlularla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri geçen ay yoğun bir çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.R., yağma ve yaralama suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ö., cinsel istismarı suçundan 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan A.A., yaralama ve hırsızlık suçlarından 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan C.K., H.E. ve Ş.K. yakalandı.
Çalışmasını sürdüren polis, bu şahısların yanı sıra uyuşturucu, hırsızlık, ölüme sebebiyet verme, yaralama, sahte kimlik kullanma, ruhsatsız silah, parada sahtecilik, tehdit, borçlunun ödenme şartının ihlali gibi bir çok konuda aranma kaydı bulunan bir çok kişiyi yakaladı.
1 ay içerisinde ekipler, toplam 15 yıl ile 1 yıl 4 ay arasında hapis cezaları kesinleşen ve diğer asayiş olaylarından aranması bulunan 57 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerin tamamı emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi.
Öte yandan kayıp olarak aranan 10 şahsında bulunduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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