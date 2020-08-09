Bingöl’de 176 kilogram kubar esrar ele geçirildi

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Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 2 tarla içinde kurumaya bırakılmış 176 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirdi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından Uyuşturucu Madde İmal Ticareti ve Bağımlılıkla Mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmaları neticesinde; yasadışı kenevir ekimi yapıldığı, hasat edilecek kenevir bitkilerinin kubar ve toz esrar olarak piyasaya sürüleceğinin bilgisinin alınması üzerine 07 Ağustos 2020 günü Bingöl ili Genç İlçesi kırsalında icra edilen operasyonda; 2 tarla içerisinde kesilerek kurumaya bırakılmış 176 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir” denildi.

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